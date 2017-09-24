175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бубнов: такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы

24 сентября 2017, воскресенье. 23:40 Футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0.

«Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счёт этого удалось отсечь от остальной команды Фёдора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со стандартов, и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счёту, спокойно доведя дело до конца.

Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.

Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжёлого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в которой «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.

Такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьёз вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путёвка в Лигу чемпионов", — цитирует Бубнова интернет-издание Sportbox.

Шалимов: «Зенит» — фаворит чемпионской гонки, помешать ему может только одно
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар Александр Бубнов
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
23:40 Бубнов: такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы
23:38 Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл третий подряд матч в Примере
23:18 Гранквист: Дзюба два метра ростом, 100 кг веса. Конечно, он все мячи выигрывает
23:11 Фанат «Фенербахче» разбил телевизор по ходу дерби, игрок клуба купит ему новый
23:10 Карьера Ван Нистелроя в «МЮ» подошла к концу после ссоры с юным Роналду
23:09 «Краснодар» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча
23:05 Роналду собирается помочь семье погибшего в Мексике 6-летнего мальчика
23:00 Народная любовь к Карпину и досада Дзюбы – в фоторепортаже «Краснодар» – «Зенит»
22:59 Шишкин: стандарты – это беда «Краснодара»
22:52 Кузяев: не думаю, что «Зенит» мог победить «Краснодар» с более крупным счётом
22:48 Крицюк: вылет «Краснодара» из всех Кубков — это лжепреимущество
22:43 Классон: «Зенит» — самый сильный соперник «Краснодара» в этом сезоне
22:28 Игрок «Ди-Си Юнайтед» оформил покер за 31 минуту, побив рекорд MLS
22:24 Шварценеггер: Месси — футбольный Терминатор
22:09 Ерохин: как показывали прошлые игры, некоторые не всегда могут удержать счёт 2:0
22:05 В Уругвае отменили матчи чемпионата из-за забастовки судей
22:04 Лунёв: в концовочке у «Краснодара» было два момента, а так — без моментов почти
21:53 Шалимов: «Зенит» — фаворит чемпионской гонки, помешать ему может только одно
21:53 Ан. Миранчук: приятно, что «Локомотив» прервал неудачную серию
21:44 Шалимов: спросим у игроков «Краснодара», почему они боятся «Зенита»
21:42 Точилин: не ожидал, что хватит сил после игры с «Зенитом» и тяжёлого перелёта
21:29 Фанаты «Зенита» подожгли сидения по ходу выездного матча с «Краснодаром»
21:27 Манчини: стадион «Краснодара» просто фантастический!
21:24 «Сельта» забила четыре мяча «Эйбару», «Лас-Пальмас» уступил «Леганесу»
21:21 Манчини: первый тайм матча с «Краснодаром» должен был закончиться со счётом 3:0
21:14 Шалимов: будем думать над голами со стандартов, с этим надо что-то делать
21:11 Манчини: всё ещё жду большего от Дзюбы и Кокорина, они на это способны
21:09 Систо — первый игрок за 5 лет с тремя голевыми пасами в 1-м тайме матча Примеры
21:02 Манчини: главное — «Зенит» выиграл у такой сильной команды, как «Краснодар»
21:01 Соперник «Зенита» в ЛЕ «Русенборг» победил в Типпелиге благодаря дублю Бендтнера
20:53 Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»
20:51 Владелец «Лилля» сообщил, что продолжает доверять Бьельсе
20:49 Дубль Фолланда помог «Байеру» разгромить «Гамбург»
20:32 Калачёв: Фарфан – квалифицированный игрок, но это не Обамейянг
20:22 Джампаоло: вероятно, игра с «Миланом» была лучшей за всё моё время в «Сампдории»
20:22 Маркос Льоренте: мой эталон в футболе — Хаби Алонсо
20:21 Ингасон: показалось, что в момент гола «Ростову» Эдер был в офсайде
20:03 В. Игнатьев: в РФПЛ любят играть от обороны, Эдеру нужно привыкнуть к этому
20:01 «Нант» обыграл «Страсбург», выиграв четвёртый матч из последних пяти в Лиге 1
19:57 «Балтика» выиграла у «Томи» и вышла на пятое место в ФНЛ
19:52 «Брайтон энд Хоув Альбион» выиграл у «Ньюкасла» в матче АПЛ
19:49 Парфёнов: «Тосно» сам виноват, загнав себя в такую ситуацию в игре с «Уралом»
19:47 Кучук: отдельно рад за Макеева, он был одним из лучших в составе «Ростова»
19:47 «Ростов» — «Локомотив» — 0:1. Видеообзор матча
19:35 Эдер: я бил по воротам «Ростова» и не оценивал, был офсайд или нет
Все новости RSS
Партнерский контент