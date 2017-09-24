Бубнов: такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0.
«Зенит» добился победы благодаря тотальному контролю над серединой поля в первом тайме. За счёт этого удалось отсечь от остальной команды Фёдора Смолова, и привычные комбинации «Краснодара» совсем не проходили. Ерохин забил хороший первый гол, что неудивительно – он и в «Урале» неоднократно забивал и со стандартов, и с игры. Во втором случае великолепно исполнил Иванович. А после перерыва «Зенит» закрылся и стал играть по счёту, спокойно доведя дело до конца.
Победа гостей абсолютно заслуженна, если исходить из того, как развивалась встреча. «Зенит» выглядел свежо и мобильно, не позволив «Краснодару» сыграть в свой футбол. Можно сказать, что Манчини переиграл Шалимова – тактически гости были подготовлены лучше. Плюс вышел тот состав, который был максимально готов к выполнению поставленных задач. Стоит отметить и ротацию – линия обороны обновилась практически полностью и смотрелась надежно от начала до конца. Выделил бы также Полоза и Кузяева, которые контролировали фланги.
Честно говоря, не ожидал, что на фоне столь тяжёлого графика «Зенит» будет выглядеть именно так. Особенно это касается первого тайма, в которой «Краснодару» ничего не удавалось. Не могу сказать, что петербуржцы выбили «быков» из чемпионской гонки. Эта победа показала высочайший потенциал «Зенита» и то, что он способен прибавлять по ходу дистанции.
Такими темпами интрига в чемпионате умрёт ещё до зимней паузы. Не исключаю, что в весенней части сезона вопрос о победителе будет уже снят. «Краснодар» же пока не способен всерьёз вмешаться в борьбу за титул. Более реалистичной задачей для «быков» выглядит попадание в тройку и путёвка в Лигу чемпионов", — цитирует Бубнова интернет-издание Sportbox.