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«Аталанта» спаслась от поражения в матче с «Фиорентиной» в самой концовке

24 сентября 2017, воскресенье. 23:43 Футбол

В матче 6-го тура итальянской Серии A «Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью. Встреча, проходившая на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, завершилась вничью со счётом 1:1.

«Фиорентина» вышла вперёд на 12-й минуте, когда точным ударом отметился Федерико Кьеза. «Аталанта» имела возможность сравнять счёт во втором тайме, но на 62-й минуте Алехандро Гомес не реализовал пенальти. Тем не менее гости сумели спастись от поражения — на четвёртой компенсированной минуте счёт сравнял Ремо Фройлер.

В таблице итальянского первенства «Фиорентина» (7 очков) занимает 12-е место, а «Аталанта» (8) располагается на девятой строчке.

Италия - Серия А. 6-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 – Кьеза – 12, 1:1 – Фройлер – 90+4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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