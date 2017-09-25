Фанат «Марселя» забил гол в ворота «Тулузы» и эмоционально его отпраздновал

Перед началом матча седьмого тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Тулузой» произошел забавный инцидент. Встреча проходила в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Право нанести первый удар по мячу получил болельщик «Марселя» Камель Заурал, однако он не ограничился одним касанием. Фанат пробежал с мячом половину поля и с линии штрафной нанёс точный удар в угол в ворот «Тулузы», после чего эмоционально отпраздновал этот гол.
Видео можно посмотреть на канале 365 Degree Highlights в YouTube.
«Марсель» выиграл у «Тулузы» и вышел на пятое место в Лиге 1