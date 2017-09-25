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Спаллетти: в матче с «Дженоа» на поле был чересчур организованный «Интер»

25 сентября 2017, понедельник. 04:33 Футбол

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. Единственный гол Данило Д`Амброзио забил после розыгрыша углового.

«Стандарты – наш конёк, важная опция, позволившая сегодня одержать победу. Мы слишком медленно передвигали мяч, но по крайней мере показали командное движение. Сегодня на поле был организованный «Интер». Пожалуй, даже чересчур организованный. Нам не хватало вдохновения и непредсказуемости.

Голы в концовке помогают нам формировать победный менталитет, благодаря которому, в свою очередь, мы чувствуем, что способны обыграть любого соперника. Мы отстаём от «Наполи» и «Ювентуса», но это ожидаемо, учитывая прошлый сезон. Тяжело восстановить победный менталитет после неудачного выступления», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Дженоа Интер Лучано Спаллетти
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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