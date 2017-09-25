Донадони: я никогда не злился, пока не стал тренером

Главный тренер «Болоньи» Роберто Донадони после победы над «Сассуоло» (1:0) в гостях в шестом туре Серии А признался, что не был доволен первой половиной матча и рассердился на подопечных. Во втором тайме это принесло свои плоды.
«Я доволен результатом и второй половиной встречи, но в первом тайме мы действовали слишком пассивно. Перед перерывом я слегка рассердился, и во втором тайме увидел улучшения в нашей игре. Игроки всегда должны быть мотивированными.
Я никогда не злился, пока не стал тренером… Эта команда должна чувствовать себя главным действующим лицом, как будто она делает нечто выдающееся на поле. Техника — это хорошо, но она бесполезна без тех ощущений, которые заставляют первым добраться до мяча и бежать вперёд. Если не почивать на лаврах, а продолжать работать над своей игрой, тогда сезон может получиться успешным», — приводит комментарий бывшего игрока сборной Италии Sky Sport Italia.