Баллак: у Хамеса одно преимущество: у него отличные взаимоотношения с Анчелотти

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак проанализировал игру хавбека команды Хамеса Родригеса. Баллак считает весьма немаловажным то обстоятельство, что колумбийский футболист пользуется доверием главного тренера немецкого гранда Карло Анчелотти.
«Хамес – отличный игрок, однако у него всё ещё проблемы с игрой в высоком темпе. Это типичный 10-й номер, который не очень любит проделывать оборонительную работу. У Хамеса есть одно преимущество: у него отличные взаимоотношения с Анчелотти. Когда у него была трудная ситуация и его критиковали, Анчелотти сделал ставку на игрока. Для футболиста большое преимущество, когда тренер доверяет тебе, несмотря на давление со стороны», — цитирует Баллака интернет-портал Goal.
Анчелотти ждёт от Хамеса большего