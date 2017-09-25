Вратарь «Спарты» Кортсмит отразил четыре удара в упор за пять секунд

Голкипер роттердамской «Спарты» Рой Кортсмит продемонстрировал отличную реакцию в одном из эпизодов встречи с «АДО Ден Хааг» в рамках шестого тура чемпионата Нидерландов. 25-летний вратарь пропустил гол на 50-й минуте, а спустя четыре минуты не позволил хозяевам увеличить преимущество, отразив четыре удара в упор за пять секунд.
Впрочем, гости из Роттердама не сумели уйти от поражения, гол на старте второго тайма стал единственным в этом противостоянии.
Видео эпизода доступно для просмотра в «Твиттере».