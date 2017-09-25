Биджиев: у «Авангарда» проблемы с отсутствием эмоций после победной игры с ЦСКА

Главный тренер курского «Авангарда» Хасанби Биджиев назвал причины разгромного поражения своей команды от «Тюмени» (0:4) в матче 15-го тура ФНЛ после успеха в противостоянии с московским ЦСКА в Кубке России.
«Итог встречи виден на табло. Почему поединок получился настолько неудачным? Всё дело в проблемах с движением и отсутствием эмоций после победной кубковой игры с ЦСКА. В первом тайме шла равная позиционная борьба. Потом последовал нелогичный гол после ненужного штрафного. После перерыва мы вышли с должным настроем переломить ход игры, но пропустили ещё и не раз. Явно это был не наш день. Я отправил в бой игроков на замену, менял состав. Думаю, что «Тюмень» забила все голы, какие могла.
Мы второй раз за год проигрываем в Тюмени? Я обязательно переломлю эту традицию», — цитирует специалиста пресс-служба турнира.