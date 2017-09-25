Матьё: если буду праздновать гол в ворота «Барселоны», то из-за Бартомеу

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матьё, защищающий ныне цвета лиссабонского «Спортинга», отметил, что сохранил не очень приятные воспоминания о президенте каталонского клуба Хосепе Марии Бартомеу и спортивном директоре Роберте Фернандесе. Этим командам предстоит встретиться в групповом раунде Лиги чемпионов, и Матьё спросили, будет ли он отмечать гол в ворота своей бывшей команды, если ему удастся забить.
«Не знаю. Я испытываю большое уважение к моим бывшим одноклубникам и болельщикам команды. Если буду праздновать гол в ворота «Барселоны», то из-за Бартомеу и Фернандеса. Думаю, что я оказался в очень сложном положении из-за того, как они обошлись со мной», — цитирует Матьё Marca.
Игра между «Барселоной» и «Спортингом» состоится 27 сентября на поле португальского клуба.