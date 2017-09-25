Полиция задержала двух фанатов «Зенита» во время матча с «Краснодаром»

Полиция «Краснодара» задержала двух болельщиков «Зенита», которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» 24 сентября.
«В ходе матча болельщики „Зенита“ попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены ещё в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча. Иных нарушений общественного порядка допущено не было», — отметили на официальном сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Нехватка билетов — причина конфликта фанатов «Зенита» с краснодарской полицией