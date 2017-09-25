ФИФА ослабит запрет на неспортивную символику во время матчей

ФИФА сделает послабление относительно запрета на использование символики, которая не имеет отношения к спорту, во время матчей, сообщает АР. В прошлом году сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получили штраф за то, что игроки национальных команды вышли на игры отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в футболках с изображением красного мака, символизирующего память о солдатах, погибших во время мировых войн.
«Отмечая то или иное важное национальное событие, нужно учитывать чувства представителей команды, против которой играешь, и всей общественности. Мы даём рекомендации, чтобы команды ещё до матча согласовывали все слоганы и изображения», — говорится в сообщении ФИФА.