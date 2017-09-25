Р. Нигматуллин: Дзюба логично оказался вне заявки сборной России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о составе национальной команды, который Станислав Черчесов выбрал для подготовки к товарищеским матчам с Южной Кореей и Ираном. В нём вновь не нашлось места нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
«Интересен вызов обоих братьев Миранчуков. Памятуя о братьях Березуцких, видимо, в футболе есть традиция не разлучать братьев. А если серьёзно, Алексей и Антон здорово себя проявили в последнем сборе сборной, и на тренировках обнадёжили тренерский штаб. Сначала Антон оставался в тени, но в последнее время подтянулся до уровня брата. Доверяю выбору Черчесова, ему вблизи было виднее.
С защитниками в российском футболе беда, это признанный факт. Выбора большого нет, на этой позиции отличаются иностранные защитники. Да, Джикия и Кутепов, как и весь «Спартак», не лучшим образом играют в обороне. Но сейчас у Черчесова нет альтернатив.
Дзюба оказался вне заявки сборной логично. Пусть сначала забьёт хотя бы половину мячей, что забил Кокорин. Пока Антон Заболотный предпочтительней – он забивает, да и вообще неплохо выглядит в «Тосно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.