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Президент «Локомотива» поблагодарил команду за победу над «Ростовом»

25 сентября 2017, понедельник. 13:32 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил команду за победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ. Сообщение функционер оставил на своей странице в «Инстаграме».

«Вчера мы добились победы в важном матче над «Ростовом». Над соперником, который силён в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряжённого графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата.

И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии — Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа», — говорится в сообщении.

После 11 туров «Локомотив» набрал 23 очка и занимает в РФПЛ 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Ростов Илья Геркус
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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