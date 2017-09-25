Президент «Локомотива» поблагодарил команду за победу над «Ростовом»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил команду за победу над «Ростовом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ. Сообщение функционер оставил на своей странице в «Инстаграме».
«Вчера мы добились победы в важном матче над «Ростовом». Над соперником, который силён в позиционном, оборонительном футболе. Каждая победа имеет особое значение в рамках такого напряжённого графика. Как президент клуба хочу поблагодарить главного тренера, тренерский штаб, команду и весь коллектив клуба. Общими усилиями мы добились результата.
И хочу обратить внимание на воспитанника нашей академии — Михаила Лысова. Пятый матч в основе, отличная работа», — говорится в сообщении.
После 11 туров «Локомотив» набрал 23 очка и занимает в РФПЛ 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».