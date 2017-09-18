Бушманов: уверен, игроки хорошо понимают значимость матчей с Австрией и Сербией

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал расширенный состав, который сегодня был обнародован для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2019 c Австрией (6 октября, Москва) и Сербией (10 октября, Нови-Сад).
«Сегодня мы обнародовали расширенный состав команды для подготовки к октябрьским отборочным матчам чемпионата Европы-2019. Включили в него 28 футболистов, через неделю объявим окончательный список из 23 игроков. По сравнению с предыдущим сбором кардинальных изменений в нем нет, разве что можно отметить появление форварда ЦСКА Жамалетдинова, ярко проявившего себя в матчах чемпионата России и Лиги чемпионов.
Команда начнёт подготовку к матчам 2 октября в Новогорске, тренироваться будем на «Арене Химки». Вылет в Сербию запланирован на 8 октября. Что касается соперников, то и Австрия, и Сербия являются нашими прямыми конкурентами в борьбе за выход на Евро. Говорить о важности результата в этих матчах лишний раз не приходится. Уверен, что футболисты также очень хорошо понимают значимость предстоящих встреч", — цитирует Бушманова пресс-служба РФС.