Эриксен, Дембеле и Ваньяма пропустят матч «Тоттенхэма» с АПОЭЛ

Пресс-служба «Тоттенхэм Хотспур» назвала имена игроков, которые из-за травм не смогут помочь лондонской команде в выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (26 сентября). Игру на Кипре пропустят полузащитники Кристиан Эриксен (болезнь), Мусса Дембеле (лодыжка) и Виктор Ваньяма (колено).
Также с АПОЭЛ не сыграют давно находящиеся в лазарете «Тоттенхэма» Эрик Ламела (бедро) и Дэнни Роуз (колено). Кроме того, Ян Вертонген и Деле Алли пропустят встречу из-за дисквалификации.
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