Радимов: думаю, «Локомотив» выжимает из себя максимум

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» ответил на вопрос о ЦСКА и «Локомотиве».
«Гончаренко приходится тяжело. Не имея в своём распоряжении опытных футболистов, проводить много матчей в Лиге чемпионов и чемпионате России, конечно, сложно. Посмотрите, один раз выпал Головин, который даёт много движения, работы с мячом, — и стало очень тяжело вскрыть оборону „Динамо“. При этом Гончаренко придерживается своей схемы с пятью защитниками. В той же Лиге чемпионов против ЦСКА играть будет очень сложно, поскольку вскрыть оборону „армейцев“ будет не так-то просто. Но с такими командами, которые в России исповедуют закрытый футбол, им придётся помучиться. Посмотрим, насколько они с этим справятся. В позиционной атаке ЦСКА не очень силён, и это будет их минусом.
Сёмина мы знаем очень давно, и он исповедует очень дисциплинированный футбол. Это огромный плюс „Локомотиву“. У них появилась дисциплина, и они играют всегда до конца. И победа над „Ростовом“ на последних минутах — тому подтверждение. Думаю, огромная потеря — это травма Ари, который мог разнообразить игру в атаке. Теперь придётся ждать зимы, когда он вернётся. Но „Локомотив“ удивляет тем, что находится наверху. Думаю, он выжимает из себя максимум», — сказал Радимов.