Барри обойдёт Гиггза и станет рекордсменом по количеству матчей в АПЛ

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри выйдет в стартовом составе своей команды на гостевой матч шестого тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который пройдёт сегодня в Лондоне (начало — в 22:00 по московскому времени).
Эта встреча станет для 36-летнего футболиста 633-й в английской Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, он обойдёт бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза и станет рекордсменом АПЛ по количеству матчей.
Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.