Бердыев: у «Рубина» три хороших вратаря — кто на сегодня сильнее, тот и играет

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» в 11-м туре российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Очень обидное поражение. Это лишний раз доказывает, что мы пока не научились концентрироваться, играть концовки матча. Допускаем в конце матча ошибки, которые стоят нам очень дорого. Но на это нужно время. И, к сожалению, игра была до первого гола. Я думаю, самое важное то, что во всех этих матчах были моменты. Другое дело, реализация оставляет желать лучшего. Надеюсь, всё будет хорошо.
Джанаев? У нас три хороших вратаря, поэтому кто на сегодняшний день сильнее, тот и играет», — цитирует Бердыева сайт клуба.
Бердыев: игра была до первой ошибки. К сожалению, её допустил «Рубин»