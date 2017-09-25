Швец: «Ахмат» вышел на матч с «Рубином» как на финальную игру

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Все очень рады, поскольку команда заслужила эту победу. Праздновали в раздевалке, очень довольны, но будем и дальше работать, чтобы эти победы ещё были. Команда была очень расстроена после поражения в Кубке. Мы, можно сказать, провели позорную игру. Но ничего, сегодня вышли как на финальную игру, всей командой постарались и добыли очень важные три очка.
Нам нужно думать о каждом матче и не забегать вперёд. Сегодня отдохнём, а с завтрашнего дня надо уже думать о «Тосно», тренироваться, готовиться к игре. А дальше как бог захочет, так и будет.
Кровь на колене? Это ещё после игры с «Краснодаром», когда рану зашивали после контакта с Газинским. Я даже не помню, в каком моменте мне попало. Посмотрел — гетра в крови. Но ничего, доктор помог, всё нормально», — сказал игрок в эфире «8-16».