«Ахмат» — «Рубин» — 1:0. Видеообзор матча

«Ахмат» выиграл у «Рубина» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
В первом тайме небольшое преимущество было у «Ахмата», хозяева больше владели мячом, но голевых моментов практически не возникало. После перерыва игра в основном проходила в центре поля, до ворот мяч почти не доходил. На 85-й минуте Милад Мохаммади навесил на дальний угол вратарской, Аблайе Мбенге сделал скидку на Исмаэла. Сослан Джанаев среагировал на удар в упор, но мяч после рикошета от Магомеда Оздоева влетел в ворота «Рубина».
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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