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Трефилов: Дзюбе надо снять лавровый венок и надеть корявые бутсы

25 сентября 2017, понедельник. 22:55 Футбол

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов дал несколько советов нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, и ребятки портятся. Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать. Артёму могу только одно сказать: снимаем лавровый венок и надеваем корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы. С этим лучше не торопиться. На поле тебя ещё дождутся. Надо всё время помнить, откуда ты вышел: ты отвечаешь перед своей школой, перед зрителями. Сейчас ведь такая всенародная любовь будет, когда чемпионат мира начнётся.

Как выступит сборная на домашнем мундиале? Зря мы говорим, что всех порвём там. Надо оставлять себе чёрный ход открытым. Давайте реально смотреть на вещи. Нет у нас своих Лионелей Месси и Криштиану Роналду. Большое внимание подкашивает наш футбол. И пора бы уже остановиться с этими иностранцами. По 10 человек выходят на поле, а наши пацаны где? В волейболе разрешено только двух легионеров иметь, и вот результат: после небольшого застоя мужчины выиграли чемпионат Европы, девушки побеждают. Ещё нужен человек, большая фигура. Был Борис Ельцин — появился теннис. Не призываю Владимира Путина заниматься гандболом, но самбо и дзюдо теперь ведь все уважают», — сказал Трефилов в интервью «RT на русском».

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Зенит Артём Дзюба Евгений Трефилов ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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