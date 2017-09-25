Байрамян: не знаю, что случилось в конце матча с «Локомотивом». Это случайность

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал домашнее поражение в матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
«Я не знаю, что случилось в концовке матча с „Локомотивом“. Трудно сказать, в чём причина, когда на последней минуте пропускаешь. Наверное, где-то концентрации не хватило. Это случайность. Мне кажется, мы заслуживали как минимум ничью», — сказал игрок в эфире «8-16».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.
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