Гиггз поздравил Барри с установлением рекорда по числу матчей в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поздравил хавбека «Вест Бромвич Альбион» Гарета Барри с установлением рекорда по количеству матчей в английской Премьер-лиге. Игра с «Арсеналом» стала для 36-летнего футболиста 633-й, до этого рекордсменом с 632 матчами был Гиггз.
«Привет, Гарет! Поздравляю с тем, что побил мой рекорд по матчам в чемпионате Англии. Это большое достижение. Я знаю, что ты профессионал. Провести так много матчей на высшем уровне — выдающаяся работа. Надеюсь, ты проведёшь ещё много матчей», — сказал Гиггз.
Видеообращение Гиггза можно посмотреть в «твиттере» АПЛ.