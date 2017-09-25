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Гилерме: не все знают, насколько сложно играть в Ростове

25 сентября 2017, понедельник. 23:28 Футбол

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РФПЛ, которая была одержана благодаря голу нападающего Антонио Эдера в концовке игры. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Не все знают, насколько сложно играть в Ростове. Здесь всегда очень трудная игра. Но наш план на игру сработал. Мы ждали, терпели. Все молодцы, поскольку мы до конца боролись. Слава богу, что победа осталась за нами», — сказал игрок в эфире «8-16».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Ростов Маринато Гилерме
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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