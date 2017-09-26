Британский журналист раскритиковал пресс-конференцию Клоппа в Москве

Журналист издания Liverpool Echo Джеймс Пирс раскритиковал организацию пресс-конференции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в преддверии матча со «Спартаком» (26 сентября) в групповом этапе Лиги чемпионов.
Пресс-конференцию, которая прошла в московском отеле «Шератон Шереметьево», Пирс назвал сюрреалистичной. Журналист отметил проблемы с микрофоном Клоппа, странные вопросы и плохую работу переводчицы, у которой возникли трудности с произношением фамилии Квинси Промеса.
Также недовольство Клоппа вызвал последний вопрос, который задал журналист из Великобритании. Он спросил, есть ли у немецкого специалиста любимые игроки в «Ливерпуле». Клопп ответил, что не понимает, почему ему задают подобные вопросы.
Видео пресс-конференции можно посмотреть в YouTube-канале «Ливерпуля».