Клопп: Каррера советовался с Конте? Ну, я тоже знаком с людьми из «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».
«Жду напряжённой, сложной игры. Наши соперники очень опытны. Да, у них есть проблемы с травмированными игроками. В любом случае мы хорошо готовы к матчу. Это проблематично для каждой команды – иметь не очень много опыта на таком уровне. Как готовились к этой игре? Мы делали акцент на обороне. Проводили обычную подготовку.
Массимо Каррера советовался с Антонио Конте? Ну, я тоже знаком с людьми из «Челси» (улыбается). Мы ни с кем не советовались", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Кариус