Анчелотти: Верратти хотел улучшить свой контракт с помощью слухов, я его знаю

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ» (27 сентября) поделился мыслями о слухах про возможный уход полузащитника парижан Марко Верратти в «Барселону», которые активно обсуждались минувшим летом.
«Я не люблю подобные вещи, не люблю такое поведение. Во время трансферного окна многие игроки вроде как хотят уйти, но я не знаю, правда ли они хотят уйти или же просто выбивают контракт на улучшенных условиях.
Случай Верратти? Он хотел улучшить свой контракт, я его знаю», – цитирует Анчелотти Le Figaro.
«ПСЖ» хочет увеличить зарплату Верратти в два раза