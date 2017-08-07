«ПСЖ» хочет увеличить зарплату Верратти в два раза

«ПСЖ» собирается продлить контракт с полузащитником Марко Верратти на улучшенных условиях. Как сообщает Journal du Dimanche, французы близки к заключению нового соглашения с итальянцем, по условиям которого зарплата Верратти будет увеличена в два раза — с € 6 млн до 12 млн.
Ранее полузащитник «ПСЖ» сообщил, что принял решение остаться в парижском клубе ещё до перехода нападающего Неймара из «Барселоны». В первой половине лета СМИ активно обсуждали возможный уход Верратти в «Барселону».
В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл в чемпионате Франции 28 матчей, забил три мяча и сделал пять голевых передач.
Верратти: я решил остаться в «ПСЖ» ещё до прихода Неймара