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Дортмундская «Боруссия» представила видеоролик против нацизма в футболе

26 сентября 2017, вторник. 02:30 Футбол

Дортмундская «Боруссия» представила социально ориентированный видеоролик, главный посыл которого — футбол и нацизм не могут существовать вместе.

Тема нацизма в последнее время стала актуальной для немецкого футбола. В частности, ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза в связи с проявлениями нацизма со стороны болельщиков сборной Германии на стадионе в Праге в ходе встречи с соперниками из Чехии в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Нацистские лозунги и баннеры радикальных фанатов также встречаются и на матчах Бундеслиги.

Посмотреть видео можно в официальном «Твиттере» дортмундского клуба.

ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
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