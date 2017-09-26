Дортмундская «Боруссия» представила видеоролик против нацизма в футболе

Дортмундская «Боруссия» представила социально ориентированный видеоролик, главный посыл которого — футбол и нацизм не могут существовать вместе.
Тема нацизма в последнее время стала актуальной для немецкого футбола. В частности, ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Немецкого футбольного союза в связи с проявлениями нацизма со стороны болельщиков сборной Германии на стадионе в Праге в ходе встречи с соперниками из Чехии в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Нацистские лозунги и баннеры радикальных фанатов также встречаются и на матчах Бундеслиги.
Посмотреть видео можно в официальном «Твиттере» дортмундского клуба.
ФИФА может наказать DFB за нацистские выходки болельщиков сборной Германии