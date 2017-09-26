Джей Родригес: я бы не стал кататься по газону, пытаясь выпросить пенальти

Нападающий «Весь Бромвича» Джей Родригес после поражения от «Арсенала» (0:2) в шестом туре АПЛ прокомментировал эпизод, произошедший в дебюте матча при счёте 0:0. На 9-й минуте Родригес ворвался в штрафную «канониров», но был сбит Шкодраном Мустафи. Форвард предпочёл не выпрашивать пенальти, а подняться на ноги и пробить, однако его удар отразил Петр Чех.
«В том эпизоде я почувствовал контакт. Я упал, ожидая пенальти, но свистка не последовало. Тогда я поднялся на ноги и пробил. Не скажу, что мне было больно или я получил травму. На мой взгляд, это был пенальти. Иногда арбитры назначают их, иногда нет.
Я бы не стал кататься по газону, пытаясь выпросить пенальти. Такие ситуации очень важны, ведь если вы выходите вперёд в счёте, это меняет игру. Петр Чех сыграл в том эпизоде отлично. Тем не менее, мы играли очень хорошо, особенно в первом тайме», — приводит слова Родригеса BBC.