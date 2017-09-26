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Лунёв и Евсеев претендуют на звание MVP 11-го тура РФПЛ

26 сентября 2017, вторник. 09:00 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 11-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Андрей Лунёв («Зенит») и Алексей Евсеев из «Урала».

У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса всоцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 11-го тура РФПЛ также претендуют: Дарко Бодул и Павел Комолов (оба — «Амкар»), Артём Дзюба, Доменико Кришито, Александр Кокорин и Бранислав Иванович (все — «Зенит»), Александр Будаков («Анжи»), Эрик Бикфалви («Урал») и Эдер («Локомотив»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Анжи ФК Зенит ФК Локомотив ФК Урал Александр Будаков Александр Кокорин Алексей Евсеев Андрей Лунёв Антонио Эдер Артём Дзюба Бранислав Иванович Доменико Кришито Павел Комолов Эрик Бикфалви MVP РФПЛ РФПЛ
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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