Лунёв и Евсеев претендуют на звание MVP 11-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 11-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На звание MVP претендуют Андрей Лунёв («Зенит») и Алексей Евсеев из «Урала».
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса всоцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 11-го тура РФПЛ также претендуют: Дарко Бодул и Павел Комолов (оба — «Амкар»), Артём Дзюба, Доменико Кришито, Александр Кокорин и Бранислав Иванович (все — «Зенит»), Александр Будаков («Анжи»), Эрик Бикфалви («Урал») и Эдер («Локомотив»).