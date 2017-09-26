Уолкер: играть против Агуэро было настоящим кошмаром

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рад, что ему больше не нужно играть против нападающего «горожан» Серхио Агуэро. До перехода в манчестерскую команду Уолкер выступал за «Тоттенхэм Хотспур».
«Играть против него было настоящим кошмаром. Не помню, сколько лет я противостоял ему в „Тоттенхэме“, но, казалось, он постоянно нам забивал. Было неприятно, но теперь я рад, что мы выступаем за одну команду. Он имеет хорошее влияние на команду и готов советовать молодым футболистам. За пределами поля он более тихий, чем я представлял, но постоянно на позитиве», — цитирует Уолкера The Guardian.
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