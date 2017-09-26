В «Олимпиакосе» в преддверии матча с «Ювентусом» сменился главный тренер

Руководство «Олимпиакоса» приняло решение сменить главного тренера. После трёх матчей без побед в чемпионате Греции в отставку был отправлен Бесник Хаси, который работал с командой с июня этого года. В 5-м туре «Олимпиакос» уступил АЕК (2:3), ведя в счёте (2:0), после чего 45-летний албанец был уволен.
На его место в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов приглашён Такис Лемонис, который принял команду в четвёртый раз. Об этом сообщает пресс-служба «Олимпиакоса».
Последний раз Лемонис становился у руля греческого клуба в марте этого года. Под его руководством «Олимпиакос» завоевал золотые медали чемпионата.
Первый матч под руководством Лемониса «Олимпиакос» проведёт 27 сентября в Турине с «Ювентусом».
АЕК победил «Олимпиакос», проигрывая со счётом 0:2 к 64-й минуте