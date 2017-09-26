Гётце: «Боруссия» уважает «Реал», но мы в отличной форме и верим в свои силы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится 26 сентября. Начало — в 21:45 мск.
«Матчи с «Реалом» всегда получались что надо. В Лиге чемпионов никому ничего не гарантировано. «Реал» выиграл две Лиги чемпионов подряд, и мы, конечно, относимся к мадридцам с большим уважением. Однако мы набрали отличную форму и верим в собственные силы», — цитирует Гётце пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» — «Реал».
Бюрки: «Реалу» будет очень сложно победить «Боруссию» перед её болельщиками