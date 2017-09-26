Нобоа: «Рубин» нашёл меня случайно, Бердыев смотрел другого игрока

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал, как он оказался в России, когда в 2007 году перешёл в «Рубин» под руководством Курбана Бердыева.
«Правда, что «Рубин» меня нашёл случайно: Бердыев смотрел другого игрока. Он хотел нападающего, причём даже из другой команды! Просто так получилось, что он играл в том матче против нас. Я помню, что очень хорошо провёл ту встречу. Мне передали слова Бердыева: «Не хочу нападающего, хочу вот того парня, полузащитника». Когда я впервые оказался в сборной Эквадора, мы встретились с Курбаном Бекиевичем, поговорили. Он сказал, что хочет подписать меня, что видит во мне потенциал.
Как Бердыеву удаётся заразить игроков своими идеями? Во-первых, он очень хороший человек. Бердыев всегда скажет тебе всё прямо, в глаза, а не будет что-то говорить за спиной. Во-вторых, это сильный специалист. На тренировках он всегда объясняет, что хочет видеть от тебя на поле. Бердыев создаёт единый механизм, чтобы каждый знал свою роль и выполнял свои задачи. Он довольно жёсткий тренер, но это помогает ему добиваться результата. Игроки учатся у него многому», — цитирует хавбека пресс-служба «Зенита».