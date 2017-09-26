Павлюченко: при Хиддинке была лучшая сборная России, мы были одной командой

Бывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Арарата» Роман Павлюченко сравнил сборную России образца Гуса Хиддинка и нынешнюю национальную команду.
«При Гусе Хиддинка была лучшая сборная. Сейчас тоже хорошая, но она совсем новая. Причин много в неудачах сборной. Понятно, что сравнивать её с Англией и Испанией нельзя. Наверное, дело в уровне футболистов. Есть проблема детского футбола, но мы каждый год шагаем вперёд. Придут времена, когда сборная начнёт выигрывать. По поводу финансов в нашей стране проблем нет, просто в то время, когда мы взяли бронзу, мы были одной командой. Был тренер, который смог сплотить коллектив. За счёт этого и хорошей подготовки мы и играли. Не было мастерства, если сравнивать с другими командами, но были желание и самоотдача.
Если бы российские футболисты играли в крупных европейских клубах, то о нас бы больше говорили. У нас есть футболисты, которые ничем не хуже и могут играть в Германии, Англии, Испании. И у нас есть примеры.
Мне кажется, что сборной лучше, если будет иностранец. Не скажу, почему так думаю, это просто моё мнение. Черчесов — хороший специалист с характером. Он может настроить команду и собрать коллектив. Кто бы ни был тренером, всё равно будет поддерживать команду, переживать и болеть за неё.
Играя в Англии, я сделал большой шаг вперёд. Вырос как футболист. Не каждому дано играть в АПЛ. Там понимаешь, что такое настоящий футбол. Ради этого я с шести лет занимался каждый день. Я мечтал об этом. По-прежнему слежу за «Тоттенхэмом», там есть футболисты, с которыми я играл. Когда «Спартак» играл в Лужниках, приходило по 60-65 тысяч. Это народная команда, и на неё всегда ходит много людей. Для меня «Спартак» – лучшая команда», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.