Лопырёва и Павлюченко провели экскурсию по «Лужникам» для британских журналистов

Посол чемпионата мира—2018 и телеведущая Виктория Лопырёва вместе с нападающим московского «Арарата» Романом Павлюченко провели экскурсию по стадиону «Лужники» для британских журналистов. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
26 сентября в Москве, на «Открытие Арене», сыграют «Спартак» и «Ливерпуль», а 27 сентября на «ВЭБ Арене» встретятся ЦСКА и «Манчестер Юнайтед». Оба матча пройдут в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Виктория Лопырёва в преддверии этих матчей расскажет английским журналистам про подготовку к ЧМ-2018. Напомним, что в «Лужниках» пройдёт матч открытия чемпионата мира, который стартует 14 июня. Там же 15 июля состоится финальная встреча.
Лопырева и Павлюченко провели экскурсию по «Лужникам» для британских журналистов