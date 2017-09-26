100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Маклаков: «Спартак» трудно просчитать, он обыграет «Ливерпуль» 1:0

26 сентября 2017, вторник. 16:48 Футбол

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 26 сентября, в Москве. Начало — в 21:45 мск.

«Шансы на победу у «Спартака» всегда хорошие, но команда не в каждом матче их использует. Уверен, что сегодня красно-белые выиграют у «Ливерпуля» со счётом 1:0. За счёт чего? «Спартак» трудно просчитать. Спартаковцы должны собраться с мыслями о победе и умереть за неё на поле. Только так они смогут одолеть «Ливерпуль». Интересной и зрелищной игры сегодня ждать не стоит. Мы увидим очень противный футбол, соревнование нервов. Чей дух окажется сильнее, тот и победит. Непонятно, почему в нынешнем сезоне «Спартак» в последние 20 минут упускает победу и теряет важные очки. Но верю, что сегодня команда Массимо Карреры победит.

Английский блогер назвал «Спартак» мусором? Счастья ему, процветания и удачи. А как играет его любимый «Ливерпуль»? Из-за спины проще всего кричать. Подобные заявления не будут являться особой мотивацией для «Спартака». Основная мотивация заложена ещё с чемпионата Европы во Франции, когда у российских болельщиков были различные диалоги с английскими. Почему-то наши в минимальном количестве всегда выигрывали у подавляющего большинства англичан. Победим и сегодня», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ливерпуль».

Закажи поездку на матчи Лиги чемпионов с участием «Спартака».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
16:54 Смотрите матч «Спартак» — «Ливерпуль» и выигрывайте призы в пабах Москвы
16:52 Гончаренко: есть вероятность, что Фернандес сыграет с «Манчестер Юнайтед»
16:48 Маклаков: «Спартак» трудно просчитать, он обыграет «Ливерпуль» 1:0
16:47 Гончаренко: после Фергюсона это сильнейший «Манчестер Юнайтед»
16:40 Головин: в «МЮ» собраны хорошие футболисты, не стал бы никого выделять
16:32 Эмери сможет рассчитывать на Неймара и Ди Марию в матче с «Баварией»
16:31 Бушманов: молодёжи «Спартака» важно на этом не останавливаться
16:13 Защитник «Спартака» Петрунин: играть против команды Джеррарда — это круто
16:11 Главный тренер «Спартака» Каррера — в сборной тренеров ЛЧ по версии УЕФА
15:56 Мхитарян: забить в финале ЛЕ — огромная честь для меня, но ЛЧ — другой уровень
15:53 Дубль Руденко позволил «Спартаку» обыграть «Ливерпуль» в Юношеской лиге УЕФА
15:36 Мхитарян: ЦСКА — достойный соперник, в этом году команда не такая, как раньше
15:36 ГУ МВД по Москве: английским болельщикам совершенно нечего опасаться
15:19 Назначены судьи на игры 12-го тура РФПЛ, «Локомотив» и «Динамо» рассудит Карасёв
15:17 Шевченко: АПЛ – самая сложная лига в мире, Мората в ней хорошо адаптировался
15:12 Моуринью: это самый сильный состав ЦСКА, против которого я когда-либо играл
15:00 «Арарат» объявил об уходе полузащитника Измайлова
14:56 Хайрутдинов: самая масштабная реконструкция «Лужников» завершилась в этом году
14:54 Эмери: Неймар и Кавани должны взять на себя ответственность за пробитие пенальти
14:39 Форма сборной СССР включена в рейтинг лучших в истории по версии FourFourTwo
14:33 Роббен – о матче с «ПСЖ»: деньги не забивают голы
14:03 Около 5,5 тыс. сотрудников полиции обеспечат безопасность матчей ЛЧ в Москве
14:01 Защитник «Спартака» Тигиев раньше марта 2018 года на поле не выйдет
14:00 Гамула: проблемы «Спартака» идут не от класса, а от психологии
13:53 Думбия: «Спортинг» тщательно подготовился к матчу с «Барселоной», всё возможно
13:50 Павлюченко: «Спартак» может обыграть «Ливерпуль» за счёт активности и самоотдачи
13:48 Павлюченко: при Хиддинке была лучшая сборная России, мы были одной командой
13:35 Нобоа: «Рубин» нашёл меня случайно, Бердыев смотрел другого игрока
13:34 Нобоа рассказал, чем отличаются люди в России и Эквадоре
13:26 Лопырёва и Павлюченко провели экскурсию по «Лужникам» для британских журналистов
13:26 Три болельщика «Фейеноорда» были арестованы в Неаполе после стычки с полицией
13:11 Каррагер: благодаря своей мощи Лукаку является кошмаром для защитников
13:00 Бримсон: произошедшее в Марселе – большой успех для русских хулиганов
12:54 Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш оштрафован на € 12 тыс. за критику судей
12:47 Янузай: благодарен Моуринью, что позволил мне перейти в «Реал Сосьедад»
12:40 На стадионе «Динамо» установят систему вакуумного мусороудаления
12:17 Бримсон: в Англии фанатов «Спартака» за прорыв на поле сразу бы арестовали
11:47 Главный тренер «Лас-Пальмаса» ушёл в отставку после 6 матчей в Ла Лиге
11:38 «Спартак» сыграет в красной форме, «Ливерпуль» — в белой
11:35 Жена Икарди: надеюсь, Мауро навсегда останется капитаном «Интера»
11:33 Моуринью попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Рашфордом
11:12 Тренер АПОЭЛ: мы не питаем иллюзий, «Тоттенхэм» превосходит нас в классе
10:57 Жоржиньо: «Наполи» хотел бы устроить представление в матче с «Фейеноордом»
10:54 Жардим: исход матча «Монако» — «Порту» будет зависеть от мелочей
10:53 Бизнесмен Малофеев — о покупке «Спартака»: это очень дорогая игрушка
Все новости RSS
Партнерский контент