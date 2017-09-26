Маклаков: «Спартак» трудно просчитать, он обыграет «Ливерпуль» 1:0

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», который состоится сегодня, 26 сентября, в Москве. Начало — в 21:45 мск.
«Шансы на победу у «Спартака» всегда хорошие, но команда не в каждом матче их использует. Уверен, что сегодня красно-белые выиграют у «Ливерпуля» со счётом 1:0. За счёт чего? «Спартак» трудно просчитать. Спартаковцы должны собраться с мыслями о победе и умереть за неё на поле. Только так они смогут одолеть «Ливерпуль». Интересной и зрелищной игры сегодня ждать не стоит. Мы увидим очень противный футбол, соревнование нервов. Чей дух окажется сильнее, тот и победит. Непонятно, почему в нынешнем сезоне «Спартак» в последние 20 минут упускает победу и теряет важные очки. Но верю, что сегодня команда Массимо Карреры победит.
Английский блогер назвал «Спартак» мусором? Счастья ему, процветания и удачи. А как играет его любимый «Ливерпуль»? Из-за спины проще всего кричать. Подобные заявления не будут являться особой мотивацией для «Спартака». Основная мотивация заложена ещё с чемпионата Европы во Франции, когда у российских болельщиков были различные диалоги с английскими. Почему-то наши в минимальном количестве всегда выигрывали у подавляющего большинства англичан. Победим и сегодня», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ливерпуль».
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