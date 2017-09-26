Смотрите матч «Спартак» — «Ливерпуль» и выигрывайте призы в пабах Москвы

В преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» сеть ресторанов Publife проводит серию розыгрышей призов для посетителей сразу нескольких московских пабов. В акции принимают участие Tap&Barrel (ул. Большая Дмитровка, 13), Tipsy pub (ул. Сущёвская, 9), Lion’s Head (ул. Мясницкая, 15), O’Donoghue’s (ул. Пятницкая, 29), Punch & Judy (ул. Пятницкая, 6), Left Bank (ул. Маросейка, 9).
В перерыве матча будут разыграны подарки с символикой чемпионата мира по футболу в России. Счастливчики получат возможность выиграть мячи, портативные колонки, зарядные устройства и другие ценные призы. Во всех перечисленных заведениях будет организована прямая трансляция игры. Tap&Barrel и O’Donoghue’s смогут порадовать гостей картинкой с высоким качеством показа благодаря гигантскому четырёхметровому экрану.