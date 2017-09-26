Гвардиола: «Шахтёр» обыграл команду, входящую в топ-5 лучших по уровню футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Шахтёре», с которым «горожане» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Шахтёр» обыграл «Наполи» — команду, которая, на мой взгляд, сейчас входит в топ-5 лучших команд по уровню футбола. Группа у нас очень сложная, хотя все и говорят, что «Наполи» — это не «Ювентус», а «Шахтёр» — из Украины. Надеюсь, что смогу лишить подопечных таких мыслей, ведь соперники непростые.
Уже в седьмой раз буду противостоять «Шахтёру» как тренер. И каждый раз была недооценка со стороны болельщиков. Но я уверен: «горняки» умеют играть в футбол. У них всегда очень интересная команда. Признаюсь: мне было трудно в матчах с ними", — приводит слова Гвардиолы footballua.tv.
Матч «Манчестер Сити» — «Шахтёр» состоится сегодня, 26 сентября, на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало — в 21:45 мск.