Каррера: «Спартак» должен играть против «Ливерпуля» без страха

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что его команда должна действовать без страха в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Состояние игроков хорошее. Мы знаем, что в футболе есть как позитивные, так и негативные моменты, и наш долг — продолжать работу и улучшать данную ситуацию. «Ливерпуль» не только много пропускает, но и много забивает. Нам будет противостоять сильный клуб, и его цвета защищают выдающиеся игроки. Мы должны играть против него без страха», — сказал Каррера в эфире «Матч ТВ».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Ливерпуль», который проходит в эти минуты в Москве.
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