«Зенит» опроверг слова Баскакова о том, что Дзюба не имел претензий к Вилкову

В пресс-службе ФК «Зенит» опровергли слова главы контрольно-квалификационной комиссии РФС Юрия Баскакова о том, что со стороны нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы не было претензий по поводу судейства Михаила Вилкова в матче 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0).
«При всём уважении к Юрию Баскакову, Артём Дзюба не соглашался с решением арбитра. Разбор игры показал, что нарушение было очевидным, как и контакт футболистов. Форвард «Зенита» в данный момент продолжает проходить дополнительные процедуры по восстановлению. Поэтому откуда глава контрольно-квалификационной комиссии РФС утверждает обратное — непонятно», — заявили в пресс-службе клуба.
Баскаков: Дзюба сам сказал, что защитник «Краснодара» сыграл в мяч