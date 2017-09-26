«Порту» в гостях разгромил «Монако»

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов сезона-2017/18 португальский «Порту» разгромил «Монако», который является действующим чемпионом Франции.
Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 3:0 в пользу португальской команды. На 31-й минуте Венсан Абубакар вывел гостей вперёд, а на 69-й минуте камерунский форвард оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил Мигель Лаюн.
Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.