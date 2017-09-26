«Бешикташ» в Стамбуле обыграл «РБ Лейпциг» при судействе Карасёва

В матче 2-го тура группы G Лиги чемпионов «Бешикташ» принимал «РБ Лейпциг» и победил со счётом 2:0 при судействе российского арбитра Сергея Карасёва.
Встреча, прошедшая на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле, завершилась со счётом 2:0 в пользу турецкой команды.
На 11-й минуте счёт открыл Райан Бабель, а окончательный результат в конце первого тайма установил Андерсон Талиска.
Отметим, что матч прерывался во втором тайме из-за проблем с освещением на стадионе «Бешикташа».
Другой матч этой группы завершился гостевой победой «Порту» над «Монако» со счётом 3:0.
Турнирное положение в группе G: 1. «Бешикташ» — 6 очков; 2. «Порту» — 3; 3. «Монако» — 1; 4. «РБ Лейпциг» — 1.