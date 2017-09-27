Нигматуллин: «Спартак» — молодцы, мужики!

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1).
«Матч фантастический. Очень интересный, держал в напряжении до последних минут. «Спартак» — молодцы, мужики! Особенно выделю двух голкиперов: Селихова и Реброва.
«Ливерпуль» превосходил «Спартак», никуда от этого не деться. Моментов создали на три матча чемпионата России. Но как говорится, счёт на табло, всё благодаря вратарям «Спартака». Две трети матча выручал Артём Ребров, у него было много работы, с чем он отлично справился. Надеюсь, травма несерьёзная. Желаю Артёму скорейшего выздоровления. Рад за Селихова. Не получалось у него хорошо дебютировать, результата не было. В данном случае он сыграл заметную роль в матче. Дебютировал в Лиге чемпионов уверенной игрой. Прекрасно отыграл, выручал. Архи сложно входить в такую игру – его игра говорит о профессионализме и мастерстве. Он находится в прекрасной форме, видно было по походке и действиям, что он готов. Голкиперов на скамейке держат как раз для того, чтобы в такие моменты выходить и выручать свою команду. Вратарям десятка по десятибалльной за эту игру. С английскими командами очень сложно играть, фланговые передачи – проникающие – сложная подача для вратаря.
Команда набрала очко в Лиге чемпионов – это позитивный результат»,- сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.