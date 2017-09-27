Клопп: «Спартак» забил со штрафного, хотя там не было нарушения правил

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал гостевую ничью со «Спартаком» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«Это футбол, трава влажная, зелёная, мяч круглый. Мы действительно создали много моментов, и если вы спросите, кто должен был выигрывать, то я отвечу — »Ливерпуль". Мы, конечно, уважаем правила игры. «Спартак» забил один гол, мы тоже один — так что это ничья.
Поставил Коутиньо в полузащиту, чтобы он создавал моменты, в том числе из глубины, где нужно обороняться и делать обостряющую передачу. Поэтому мы его выпустили, и он забил гол.
Ничья — это результат. Мы могли изменить счёт, имели моменты, но сейчас уже ничего не поделаешь. Можно, конечно, поговорить и о судействе. «Спартак» забил со штрафного, хотя там не было нарушения правил. В то же время было два эпизода, когда в нашу пользу могли назначить пенальти, — там были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти за те эпизоды, когда толкают в спину в штрафной.
Мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Мы должны заботиться именно о том, чтобы создавать моменты, обострять, делать передачи в штрафную. Да, мы сегодня очень много не забили, но остаёмся с позитивным настроем, и перед нами стоит главная задача — выйти из группы в плей-офф. Это по-прежнему решаемая для нас задача", — сказал Клопп в эфире «Все на матч».