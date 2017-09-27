Мостовой: спартаковцы всеми силами оборонялись и бились с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат встречи «Спартака» и «Ливерпуля» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Эксперт отметил самоотдачу игроков московского клуба.
«Такой результат для турнирной таблицы вполне нормальный, но по игре «Спартак» смотрелся слабо. Было ожидаемо, что у «Ливерпуля» будет игровое преимущество, потому что английский клуб сильнее в разы по многим параметрам. Сегодня «Спартак» вроде отоборонялся, но за игру нанесли всего-то пару ударов, один из которых проспал Кариус. Но, всё-же, спартаковцы молодцы, одно очко в копилку принесли.
По игре сегодня вопросов очень много. Больше даже, чем когда-либо. Но многие думали, что «Спартак» разорвут после такой игры с «Анжи». Однако в Лиге чемпионов игроки выходят с другими глазами, с другими мыслями. Поэтому спартаковцы всеми силами оборонялись, огрызались, бились и чего только не делали вообще. Повезло, что забили первыми. Если бы открыл счёт «Ливерпуль», подопечные Карреры пошли бы вперёд, а не сидели бы в обороне всю игру. Матч мог быть интереснее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.