Кутепов — о выходе «Ливерпуля» 4 в 2: это футбол, всё бывает

Защитник «Спартака» Илья Кутепов после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал эпизод, случившийся в концовке первого тайма, когда четыре игрока английской команды выбегали в атаку против двух защитников московского клуба.
«Это футбол, больше ничего не могу сказать. Всё бывает. Говорил ли Каррера об этом эпизоде в перерыве? Нет, конкретно по этому эпизоду ничего не было», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В предыдущем матче с «Анжи», состоявшемся 23 сентября в рамках 11-го тура РФПЛ и завершившемся со счётом 2:2, случился похожий эпизод. Тогда пять игроков «Анжи» выбегали в атаку против одного защитника «Спартака», что, в отличие от эпизода в матче с «Ливерпулем», привело к голу.