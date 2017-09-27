Фердинанд раскритиковал игру Кариуса в матче со «Спартаком» в Москве

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед, а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд раскритиковал игру голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, пропустившего гол со штрафного в исполнении спартаковца Фернандо в середине первого тайма. Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве завершилась со счётом 1:1.
«Клопп пытается защитить Кариуса, но в нашем случае это лишнее. Если я играю в этой команде, разве я должен оборачиваться, переживать и спрашивать о том, что вообще происходит? Нет, я рассчитываю, что вратарь парирует мяч, летящий по центру, а не в угол. Вот где разочарование, разве нет.
Есть лишь один приятный момент в этой игре для «Ливерпуля» — команда создаёт моменты для взятия ворот, душит и давит на соперников, стараясь вернуть владение мячом. Но на таком уровне нужно кончать с противниками, иначе они получат шанс вас наказать, особенно если вратарь не блещет», — отметил Фердинанд в эфире BT Sport.