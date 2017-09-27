Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве

Болельщики «Спартака» подвергли оскорблениям с расистским уклоном нападающих «Ливерпуля» Садио Мане и Дэниела Старриджа в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве. Как утверждают журналисты издания GloboEsporte, фанаты на трибунах имитировали характерные звуки обезьян в тех эпизодах, когда названные темнокожие футболисты владели мячом.
После того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.
Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»