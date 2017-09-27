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Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве

27 сентября 2017, среда. 02:15 Футбол

Болельщики «Спартака» подвергли оскорблениям с расистским уклоном нападающих «Ливерпуля» Садио Мане и Дэниела Старриджа в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Москве. Как утверждают журналисты издания GloboEsporte, фанаты на трибунах имитировали характерные звуки обезьян в тех эпизодах, когда названные темнокожие футболисты владели мячом.

После того, как бразильский полузащитник гостей Коутиньо забил гол и сравнял счёт в противостоянии, Мане жестами попросил фанатов прекратить оскорбления.

Коутиньо признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Ливерпуль»
Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Дэниел Старридж Садио Мане Болельщики — Футбол Расизм
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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